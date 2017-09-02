Алексей Швед стал лучшим игроком сборной России в игре с Сербией

20:21

22 очка нашего земляка помогли России одолеть одну из лучших команд мира.

Сербы в мировом рейтинге FIBA идут третьими, уступая только США и Испании, и перед матчем их шансы расценивались выше. Но России уже не привыкать на этом турнире противостоять фаворитам: в первом матче наши обыграли хозяев турнира – Турцию, а трёхочковый Алексея Шведа за 25 секунд до конца как раз и стал победным и был признан лучшим моментом второго игрового дня турнира.

Швед перенёс снайперский кураж и на начало этого матча. Два подряд его точных трёхочковых подытожил двумя очками Воронцевич – 10:3 на исходе пятой минуты первой четверти. Россияне будто испугались своей прыти и перестали попадать. Серию из 12 подряд очков, набранных сербами, остановил Кулагин.

Во второй четверти наши вышли вперёд и додержали минимальное преимущество до большого перерыва – 40:38. Ключевой в матче могла стать концовка третьей четверти, когда Кулагин и Фридзон дважды точно отправили мяч в кольцо соперников из-за дуги, и Россия повела 58:51. Игра нашей команды в обороне позволяла надеяться на успех. Нужно было только не допускать потерь, которые едва не лишили нас победы в матче с турками.

Но Сербия ринулась сокращать отставание в финальном отрезке, и на исходе пятой минуты Марьянович и вовсе вывел соперников вперёд, не смазав со штрафных - 59:60. Лишь после этого наши забили с игры: Тимофей Мозгов забил сверху, и после набрал ещё пять очков подряд. Швед стал больше владеть мячом, сербы начали на нём фолить. Ещё бы не хромала точность бросков с линии штрафных. Но Никита Курбанов довёл преимущество до девяти очков за четыре минуты до конца.

Но валидольная концовка всё же случилась. За 1:17 до конца Богданович забил трёхочковый, и Сергею Базаревичу пришлось взять тайм-аут. Отбиться удалось, хотя Швед добавил нервов, промазав очередной трёхочковый за восемь секунд до конца. Пришлось фолить, чтобы не дать сербам бросить из-за дуги. Богданович промазал оба штрафных, подбор остался за нами. 75:72 – важная и нужная победа сборной России.

Теперь наша команда встретится 4 сентября с Бельгией. И если продолжит в том же духе, обязана занимать первое место в своей группе. Болельщики могут начинать мечтать о повторении успеха десятилетней давности?..