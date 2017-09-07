Алексей Швед обновил свой рекорд результативности на Евробаскете-2017

16:42

В неожиданно непростом матче сборная России обыграла Великобританию – 82:70.

В первой половине игра складывалась уверенно в пользу нашей команды. Русский Швед не только забивал сам, но и ассистировал партнёрам. У англичан активничал темнокожий Оласени. К большому перерыву преимущество России составило 12 очков – 43:31. На счету нашего земляка 13 очков.

Не задалась концовка третьей четверти, хотя это мало что предвещало при счёте 54:41. Разбросался Оласени, Кларк добавил из-за дуги, и преимущества как не бывало – 57:54. Базаревич вмешался в игру тайм-аутом. Не всё получалось у Шведа, лидерские функции на себя взял Тимофей Мозгов, благодаря которому третья четверть завершилась с более солидным преимуществом - 61:54.

Последний отрезок матча сборная России начала малорезультативно, за пять минут отправив в кольцо соперника лишь один мяч – его из-за линии трёхочковых доставил к цели Виталий Фридзон. Но после слэм-данка Оласеми за четыре минуты до конца счёт стал совсем угрожающим – 64:62.

Как уже не в первый раз на этом чемпионате, чашу весов в нашу пользу в концовке снова склонил Алексей Швед. Сперва он реализовал четыре штрафных из четырёх, а за 1:58 до конца добавил к ним три очка дальним броском. Курбанов и Мозгов помогли под своим щитом, и к финальной сирене преимущество сборной России выросло до 12 очков. 82:70 − и вклад белгородца в победу оказался очень весомым – 30 очков и 8 результативных передач.

Теперь мы ожидаем вечерних матчей в группе D, в которых определится, с какого места Россия выйдет в плей-офф – с первого, второго или третьего.