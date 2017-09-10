Алексей Дыкин выиграл всероссийские любительские мотогонки в Белгороде

11:48

Очередной турнир по мотогонкам «White Cup 2017» прошёл 9 сентября на трассе автоспортивного комплекса «Вираж». Из разных городов России съехались 13 участников.

Мотогонка в Белгороде стала примечательна тем, что к участию допускались только любители. В ней не было чёткого разделения на классы гонщиков, и не имел значения объём двигателя. За счёт конфигурации трассы обладатели как 1000 см³ двигателей, так и 600 см³ могли воспользоваться своим техническим превосходством.

Мероприятие проводилось под эгидой «Vlasov Boot Camp» – первой в своём роде мотогоночной школы в России. Организатором стал Сергей Власов – мастер спорта по шоссейно-кольцевым мотогонкам, многократный обладатель кубков России, участник чемпионатов мира и Европы.

Как сказал Сергей Власов в одном из своих интервью: «Чтобы выиграть, надо в первую очередь от старта до финиша сохранять концентрацию и держать стабильный темп».

Началось всё с официальных тренировок, после были квалификационные заезды, полуфинал и перерыв. Пока гонщики отдыхали в паддоке, зрители смотрели представление команды по черлидингу «Оптима» и выступление стантрайдеров Григория Талдыкина и Антона Волкова. Они исполняли трюки на квадроцикле и байке.

Перед финальным заездом механики прогрели шины с помощью специальных грелок, оптимизируя температуру резины под трек. А перед мотогонщиками стояла машина safety car. Задачей водителя и пассажира был осмотр трассы на наличие посторонних предметов.

Сняли грелки с колёс, убрали подкаты (специальные подставки). И с первых секунд старта началась ожесточённая борьба за 1-е место. Гонщикам предстояло проехать 33 круга за 45 минут.

Сначала лидирующую позицию занял Евгений Супранков под № 44, следом – Алексей Дыкин под № 7, а замкнул тройку лидеров Андрей Макагонов под № 221. На 19-м кругу Алексей воспользовался ошибкой, допущенной Евгением, вклинился по внутреннему радиусу и обогнал.

Комментатор объявил о выбывании одного из участников гонки – банальная усталость. Ещё пара кругов – и претендент на 3-е место вылетел с трассы. Пытаясь сместить центр массы и немного изменить траекторию входа в поворот, он не справился с управлением.

На последнем вираже Алексей Дыкин повторил свой трюк и финишировал первым.

В итоге третьим стал Алексей Кожин. Ему вручили кубок и сертификат на пару перчаток. Второе место занял Евгений Супранков, он получил сертификат на шлем. Победителем турнира стал Алексей Дыкин. Кубок с сертификатом на комбинезон ему вручил сам Сергей Власов.

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