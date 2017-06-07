Спорт:

Александр Богомолов назначен на должность старшего тренера ВК «Белогорье»

15:12
07 Июня 2017
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Помогать ему будет экс-игрок белгородского клуба Алексей Казаков.

О смене «львиного» руководства на сезон 2017/18 агентству «Р-Спорт» заявил новоиспечённый спортивный директор ВК «Белогорье» Тарас Хтей. Должность главного тренера именитого волейбольного клуба всё также принадлежит Геннадия Шипулину.

В прошлом сезоне 16/17 командой руководил Александр Косарев, а помогали ему Александр Богомолов и Вадим Хамутцких. Так, белгородцы заняли четвёртое место в чемпионате России и остались без Лиги чемпионов.

Алексей Казаков является серебряным и бронзовым призёром Олимпийских игр. Ему удалось поиграть в таких известных клубах, как «Динамо», «Зенит», «Белогорье», «Локомотив», «Трентино», «Модена» и т. д. В июле 2016 года он объявил о завершении карьеры.


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