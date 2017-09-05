50 км на любителя: в Белгороде пройдут уникальные шоссейно-кольцевые мотогонки для непрофессионалов

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Принять участие в них может любой владелец мотоцикла.

Соревнования пройдут 9 сентября на АСК «Вираж». Начало – в 13:00, финальный заезд стартует в 16:00. Его участники преодолеют 33 круга – не самое лёгкое испытание для новичка. Призы White cup разыграют гонщики-любители из Москвы, Ростова-на-Дону, Краснодара, Читы, Владимира, Белгорода и других городов.

Организатор состязаний Сергей Власов рассказал журналистам, почему гоняться будут только любители.

Наша задача – показать доступность, привлечь больше людей к занятию именно шоссейно-кольцевыми гонками. Если на старт выйдет человек с опытом, спортивный интерес пропадёт. Зато не будет разделения на классы – трасса в Белгороде нивелирует преимущества мощных двигателей. В прошлом году выиграл парень на мотоцикле младшего класса. Сергей Власов

Трассу в Белгороде Сергей знает досконально. Эти соревнования проводятся третий раз. И учеников своей мотошколы Vlasov Boot Camp на начальном этапе обучения он привозит именно в Белгород накатывать первые гоночные часы.

Ваша трасса идеально подходит для новичков и любителей. Мы проехали немало городов от Рязани до Нижнего Новгорода, и только здесь условия оказались идеальными и по погоде в это время года, и по конфигурации гоночного кольца. Сергей Власов

Познав азы мотоспорта, уже опытные любители гонок перебираются на более сложные трассы в другие города.

Развеял Сергей и миф о том, что шоссейно-кольцевые мотогонки – травмоопасный вид спорта. По статистике смертельных исходов больше даже в любительском хоккее. Но занятие это недешёвое: спортивный мотоцикл стоит от полумиллиона, 20-30 тысяч рублей уходит на день тренировок, нужно быть энтузиастом этого дела.

Приняла участие во встрече и заместитель руководителя управления по физической культуре и спорту администрации Белгорода Наталья Тонких.

Приятно и хорошо, что к нам приехали с таким любительским началом. Будущие чемпионы рождаются именно в таких гонках. Мы постараемся поддержать начинание, надеемся, что белгородцы примут участие в соревнованиях – это будет стимулом к дальнейшему развитию спорта в регионе. Наталья Тонких

Зрители не будут скучать ни во время заездов, ни в перерывах между ними. Для них обещают розыгрыш призов и сувениров и возможность взять автограф и сфотографироваться с участниками гонок. Покажут им и прототип гоночного мотоцикла, только несколько деталей которого превышают по стоимости некоторые автомобили.