5 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых медалей привезли белгородские дзюдоисты с Всероссийского турнира

17:29

Спортивные соревнования проходили в городе Бобров Воронежской области и были посвящены 72-й годовщине победы в Великой Отечественной Войне.

Участниками Всероссийского турнира стали 16 городов. Белгород на состязаниях представлял спортивный клуб «Атом» (ДСЮШ № 2).

По итогам соревнований обладателями золота стали Александр Абрамов (весовая категория 30 кг, 2008 г. р.), Ярослав Ладыгин (весовая категория 28 кг, 2008 г. р.), Артём Макаев (в двух весовых категориях 28 кг и 32 кг, 2009 г. Рр.) и Алина Яковлева (весовая категория 40 кг, 2004 г. р.).

Серебро завоевали Павел Беликов в весовой категории 40 кг (2003 г. р.), Варвара Родионова (весовая категория 52 кг, 2003 г. р.) и Иван Цапков (весовая категория 46 кг, 2006 г. р.).

Бронзовые медали взяли Иван Веремеенко в весовой категории 28 кг (2007 г. р.), Артём Доценко (весовая категория 30 кг, 2007 г. р.), Дмитрий Луценко (весовая категория 60 кг, 2002 г. р.), Вадим Сергеев в весовой категории 55 кг (2007 г. р.) и Дмитрий Черкашин (весовая категория 26 кг, 2008 г. р.).

Дмитрий Черкашин, который отстаивал честь клуба в схватке в течение 14 минут, по итогам соревнований также награждён организаторами турнира почётной грамотой за лучшую технику, рассказали в СК «Атом».

Тренируют детей Геннадий Селин и Андрей Крамаровский.

Фото СК «Атом»