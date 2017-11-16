400 млн на «Энергомаш», студенческая футбольная лига и раздевалки на открытых полях

21:14

На итоговом заседании исполкома БРОО «Федерация футбола» обсудили настоящее и будущее вида спорта в Белгородской области.

Студенческая лига и крытый футбольный манеж

Главная новость, пожалуй, – предложение создать в регионе студенческую футбольную лигу. Глава попечительского совета федерации – заместитель губернатора Ольга Павлова заверила, что эта идея осуществима, и что вопрос будет поднят в декабре на встрече с руководителями белгородских вузов. Беда в том, что зимой играть в большой футбол в Белгороде негде, поэтому пока обсудили варианты проведения матчей студенческой лиги летом или весной-осенью.

Манеж городу необходим – только надо найти на него инвестора. В Старом Осколе сделали манеж с полем чуть меньшего от стандарта размера, за аренду берут 500 тысяч в месяц, но до сих пор неясно, во сколько он обошёлся – «считать надо». Была озвучена сумма в 70 миллионов, предложили также вариант с надувным зимним куполом, который обойдётся всего в 12 миллионов.

Директор ДЮСШ №6 Валерий Яковлев предложил построить манеж на стадионе «Сокол» – удобное место и расположением, и подъездом. Но для начала бы поле заменить в школе №49, которое за 10 лет свой ресурс отработало. Начальник областного управления физкультуры и спорта Олег Сердюков озвучил информацию о том, что на 2019 год замена покрытия там будет внесена в федеральный проект.

Куда уходят воспитанники и сколько стоит ФНЛ

Заместитель председателя комитета облдумы по культуре и спорту Александр Щеглов задал насущный вопрос: «Где наши воспитанники? Куда они пропадают после школы?».

Талантливые уезжают в более «рыбные» места, часто не дожидаясь и окончания спортшколы в Белгородской области. Есть наши юные футболисты в московском «Локомотиве», лучший полузащитник среди 14-летних в России родом из Губкина. Удержать их в регионе невозможно, хотя, как подметила Ольга Павлова, варианты подобные изучались, но законодательной базы нет.

Помочь развиваться оставшимся выпускникам школ должна студенческая лига. Хотелось бы, чтобы наш флагман – футбольный «Энергомаш» «выступал там, где мы бы все хотели». Но Геннадий Бобрицкий не готов тратить на ФНЛ 400 миллионов рублей в год.

Массовость и юношеский футбол

В начале же заседания подвели итоги года уходящего. Вице-президент федерации Геннадий Зюбан привёл красивые цифры: в футбольных турнирах сыграло 4,5 тысячи человек, из них более трёх тысяч – юноши и девушки. В День массового футбола больше 250 детей приняло участие в фестивале.

Победы на всероссийских соревнованиях одержали футболисты ДЮСШ №6 2005 и 2006 годов рождения. Отличились и ребята из шебекинской школы «Энергомаша» 2002 г.р. Сборная Белгородской области, составленная из девушек не старше 15 лет, стала серебряным призёром первенства России. Похвалили старооскольский «Металлург-ОЭМК», который выиграл турнир ЛФЛ и, вероятно, скоро станет соперником взрослого «Энергомаша» во второй лиге.

Инфраструктура

Президент областной федерации футбола Денис Шпилёв рассказал, что видит развитие регионального футбола в создании в районах «пирамиды», вершиной которой должна стать команда, выступающая в чемпионате области.

Развивается материально-техническая база. Завершается строительство стадиона с искусственным покрытием в посёлке Пролетарский, стадион в селе Вознесеновка Ивнянского района, уложили подушку под поле в Масловой Пристани, в Белгороде на улице Губкина весной откроют второе поле малых размеров. Ольга Павлова пообещала, что поднимет вопрос о возведении раздевалок у открытых футбольных полян за счёт городского бюджета.

В поражениях всегда виноват судья

Денис Шпилёв, в прошлом профессиональный футбольный арбитр, вопрос судейства в региональных соревнованиях выдвинул на первый план ещё в начале своей деятельности на посту президента федерации. Но жалобы на судей всё приходят, даже от глав районов. Указал на это и Олег Сердюков. Но общее число обращений по судейству упало в разы.

Денис Шпилёв отметил, что проводился семинар для судей, идёт смена поколений в судейском корпусе – молодых людей приглашают заняться футбольным судейством. Помогают и новые технологии – теперь всё чаще даже матчи региональных соревнований снимают на видео, хотя бы на мобильный телефон, и потом претензия к арбитру может быть подтверждена фактами.