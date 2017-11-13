Золотое кольцо с 39 бриллиантами конфисковали белгородские приставы

15:53

Ювелирное украшение стало вещественным доказательством по уголовному делу.

В рамках уголовного дела эксперты установили стоимость золотого кольца – 78 тыс. рублей. Украшение поместили на хранение в индивидуальный банковский сейф.

Позже судебные приставы конфисковали кольцо как вещественное доказательство. В настоящее время ювелирное украшение из золота 585 пробы с 39 бриллиантами отправили в госучреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней РФ, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней для обращения в доход государства.

Ранее подобные действия в Белгородской области не проводились. После того, как получили документ, подтверждающий доставку кольца в учреждение, дело закрыли, сообщает областная служба судебных приставов.