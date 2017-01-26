Журналист Евгений Поддубный награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
Награду специальный корреспондент ВГТРК, уроженец Белгорода, получил 26 января лично из рук главы государства Владимира Путина.
Церемония награждения прошла сегодня, 26 января, в Екатерининском зале Кремля. Государственных наград и дипломов о присвоении почётных званий удостоились более 30 россиян за выдающиеся достижения в науке, культуре, медицине, производственной и наставнической деятельности, сообщает сайт Кремля.
Среди награждённых и работавший в Сирии военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, начинавший свою карьеру в Белгороде.
Напомним, это не первая награда, которую президент РФ вручил журналисту. В 2013 году Поддубный получил медаль «За отвагу», а спустя год был удостоен ордена Мужества.