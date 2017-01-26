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Журналист Евгений Поддубный награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

16:13
26 Января 2017
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Награду специальный корреспондент ВГТРК, уроженец Белгорода, получил 26 января лично из рук главы государства Владимира Путина.

Церемония награждения прошла сегодня, 26 января, в Екатерининском зале Кремля. Государственных наград и дипломов о присвоении почётных званий удостоились более 30 россиян за выдающиеся достижения в науке, культуре, медицине, производственной и наставнической деятельности, сообщает сайт Кремля.

Среди награждённых и работавший в Сирии военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, начинавший свою карьеру в Белгороде.

Напомним, это не первая награда, которую президент РФ вручил журналисту. В 2013 году Поддубный получил медаль «За отвагу», а спустя год был удостоен ордена Мужества.




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