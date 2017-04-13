Жителям Белгородской области предлагают проверить свои знания о Великой Отечественной войне

16:24

Масштабное историческое тестирование по всей России и за рубежом состоится 22 апреля.

Предполагается, что участниками Международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны» станут не менее 300 тыс. человек. Задания к тесту будут подготовлены ведущими учёными Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

Участникам предложат за 30 минут ответить на 30 вопросов о военных событиях, подвигах героев, жизни тыла, освобождении Европы от фашизма.

Проверить свои знания смогут и иностранцы. Задания переведут на шесть языков. За границей акция будет носить название «Тест по истории победы над фашизмом» и охватит более 40 стран.

Для прохождения теста будут организованы специальные площадки. Пройти его можно будет и в режиме онлайн на сайте кдгр.рф, сообщается на сайте проекта.