Жительница Белгорода стала лауреатом первой российской премии «Будем жить»

15:40

Евгению Кондратюк отметили наградой за вклад в борьбу с раком в номинации «Пациентское признание».

Руководитель Белгородской региональной общественной организации «Святое Белогорье против детского рака» Евгения Кондратюк до 2013 года была успешной бизнесвумен, но после диагностирования онкологического заболевания она изменила свою жизнь. Пройдя курс лечения, Евгения Кондратюк стала волонтёром Белгородской региональной общественной организации «Святое Белогорье против детского рака». Спустя некоторое время она возглавила её.

Смена руководства положительно сказались на организации. Под началом «мамы Жени» (так пациенты и их родители называют Евгению Кондратюк) штат увеличился с трёх до десяти человек. Увеличилась и волонтёрская база до 40 активистов. Объём оказываемой помощи возрос с 350 тыс. рублей в 2013 году до более чем 7 млн рублей в 2016 году.

4 февраля, во Всемирный день борьбы с раком, в Москве состоится всероссийский благотворительный телевизионный марафон в поддержку онкологических пациентов. В нём примут участие звёзды российской эстрады: Иосиф Кобзон, Дмитрий Маликов, Стас Пьеха, Юлия Началова, Рома Жуков и другие.

Во время трансляции марафона состоится награждение лауреатов первой российской премии «Будем жить», рассказали в пресс-службе Общественной палаты РФ.