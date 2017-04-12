Жительница Костромской области лишилась 128 тысяч рублей при покупке дешёвых шуб у белгородки

13:13

Пострадавшая поверила в информацию о невероятных акциях.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Костромской области, в конце марта жительнице города Нерехта в социальной сети незнакомка предложила участие в беспрецедентной акции – приобрести натуральные шубы по бросовым ценам. Как только злоумышленница получила оплату, она предложила приобрести вторую шубу по ещё более низкой цене.

Сначала аферистка сообщила, что платёж не успел пройти из-за технического сбоя, и попросила его продублировать, а затем потребовала доплатить за покупки, так как время скидок закончилось, а средства так и не поступили на счета. Доверчивая нерехтчанка выполнила все условия продавца, заплатив 128 тыс. рублей.

После получения денег продавец перестала выходить на связь. Только в этот момент жительница Костромской области поняла, что стала жертвой мошенничества и обратилась в полицию.

Правоохранители установили владельца номера телефона, с которого шли звонки, и отследили движение денег по банковским счетам. Так им удалось выйти на организатора преступной схемы – 25-летнюю жительницу Белгородской области. Девушка была задержана.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 159 УК РФ.