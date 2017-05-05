Жительница Белгородской области пыталась дать взятку, чтобы избежать наказания за наркопритон

17:41

В результате 34-летняя женщина осуждена по двум статьям Уголовного Кодекса РФ.

С ноября 2016 года по январь 2017 года жительница Нового Оскола предоставляла свою квартиру для употребления наркотических средств. Оплату она получала спиртными напитками.

22 февраля женщина передала начальнику отделения дознания местного ОМВД в его служебном кабинете 11 тыс. рублей, пытаясь добиться незаконного прекращения в отношении неё уголовного дела за содержание притонов. После передачи денег злоумышленницу задержали.

Суд признал новооскольчанку виновной по ч. 1 ст. 232 «Содержание притона для потребления наркотических средств» и ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки за совершение незаконных действий». Женщина приговорена к трём годам шести месяцам колонии общего режима, сообщает пресс-служба СУ СКР по Белгородской области.