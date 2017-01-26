Общество:

Жители Белгородской области могут подать заявления на получение «дальневосточного гектара» в МФЦ

13:56
26 Января 2017
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Соглашение о возможности приёма соответствующих документов в многофункциональных центрах уже заключил Росреестр.

Таким образом заявления о предоставлении в безвозмездное пользование гражданам России земельных участков на Дальнем Востоке жители региона смогут подать в МФЦ «Мои документы». Такие соглашения есть с многофункциональными центрами в 80 регионах России. В стадии согласования они находятся Москве и Севастополе, в республике Крым, Забайкальском крае и Мурманской области, информирует управление Росреестра по Белгородской области.

Помощь россиянам в оформлении заявки с помощью федеральной информационной системы «На Дальний Восток» на одноимённом сайте сотрудники МФЦ начнут уже с 1 февраля 2017 года.

Напомним, 1 июня прошлого года вступил в силу закон, согласно которому каждый житель страны может один раз получить в пользование на пять лет гектар земли на Дальнем Востоке на безвозмездной основе.

Через пять лет при условии освоения земельного участка его можно будет взять в аренду или получить в собственность бесплатно. С 1 октября 2016 года такая возможность уже существует для жителей Дальнего Востока, с 1 февраля предложение станет доступным для жителей всей страны.

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