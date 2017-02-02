Житель Белгородской области предстанет перед судом за сбыт 7800 фальшивых долларов США в соседнем регионе

14:32

В мае 2016 года в Репьевском районе Воронежской области 39-летний староосколец дважды сбывал поддельные деньги достоинством по 100 долларов США.

Помимо этого мужчина сбыл фальшивые 5 тыс. российских рублей одной банкнотой. Кредитно-денежной системе РФ в общей сложности он причинил ущерб в размере более 500 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Воронежской области, ранее мужчина был судим за убийство. В настоящее время он содержится под стражей.

Уголовное дело в отношении жителя Старого Оскола по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального Банка РФ и иностранной валюты» направлено для рассмотрения в Острогожский районный суд Воронежской области. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.