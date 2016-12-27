Житель Белгородской области ограбил знакомого под видом женщины

17:29

19-летний подозреваемый знал, где хозяин дома хранит запасной ключ, и, воспользовавшись им, похитил два сотовых телефона, два планшета, ноутбук, наушники и 13 тыс. рублей.

Пропажу имущества 58-летний житель Валуек обнаружил, когда вернулся домой. Он сразу же обратился в полицию. Правоохранители, выяснив, что злоумышленник проник в дом с помощью запасного ключа, заподозрили в преступлении знакомого пострадавшего, который знал, где хранятся ключи.

При проверке версии сотрудников полиции подтвердилась. Молодого человека задержали по месту жительства. Здесь же находилось и всё пропавшее имущество. Выяснилось также, что на время совершения подозреваемый поменял свой облик и переоделся в женскую одежду, сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище». Ему грозит до шесть лет лишения свободы.