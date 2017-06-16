Общество:

Житель Нового Оскола заработал на приятеле 60 тысяч рублей, пообещав вернуть водительские права

09:47
16 Июня 2017
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Злоумышленник узнал о проблемах мужчины от знакомых и решил воспользоваться ситуацией.

25-летний новоосколец позвонил 34-летнему жителю посёлка Чернянка и за вознаграждение предложил помочь вернуть водительские права, которых его лишили ранее.

Мужчины встретились, обговорили условия сделки, и житель Чернянского района передал знакомому 15 тыс. рублей, а позже перевёл на карту остальные 45 тыс. рублей, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Но водительских прав мужчина так и не увидел, а приятель перестал выходить на связь. Тогда пострадавший обратился за помощью в полицию.

Правоохранители задержали подозреваемого в мошенничестве. Он рассказал, что решил просто заработать на обмане. Полученные деньги он успел потратить на личные нужды.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину». Новооскольцу грозит до пяти лет лишения свободы.


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