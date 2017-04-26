Общество:

Житель Белгородской области оштрафован за попытку продать орден «Красной звезды»

15:29
26 Апреля 2017
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Государственную награду СССР, которой раньше был награждён один из жителей Губкина, мужчина нашёл на улице в середине июня 2013 года.

Долгое время он хранил орден в гараже отца, а в начале 2017 года решил продать его, разместив объявление в одной из социальных сетей в интернете. В результате злоумышленник был задержан сотрудниками транспортной полиции при попытке продажи награды.

Мировой судья судебного участка № 4 города Губкина Белгородской области признал местного жителя виновным по ст. 30 ч. 3 ст. 234 УК РФ «Покушение на сбыт государственной награды СССР» и назначил ему наказание в виде штрафа в 10 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Белгородской транспортной прокуратуры.

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