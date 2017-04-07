Общество:

Житель Белгородского района лишился 72 тысяч рублей при покупке запчастей для иномарки через Интернет

15:55
07 Апреля 2017
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Злоумышленник задержан в Псковской области.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД России, 47-летний житель посёлка Дубовое Белгородского района в социальной сети увидел объявление о продаже запчастей для автомобиля «Опель». Продавец попросил мужчину перевести предоплату в размере 72 тыс. рублей. Как только злоумышленник получил деньги, он перестал выходить на связь.

Белгородец был вынужден обратиться за помощью в полицию. Правоохранители, установив личность предполагаемого мошенника, выехали в Псковскую область. 26-летний ранее судимый злоумышленник был задержан в городе Великие Луки. Правоохранители выясняют его причастность к аналогичным преступлениям.

Подозреваемый пояснил, что на преступление решился из-за трудного материального положения.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину». Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.

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