Общество:

Застрявшего на заснеженной трассе белгородца на фуре спасли сотрудники ГИБДД под Оренбургом

17:32
06 Февраля 2017
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Проезжавшие мимо водители отказались помочь мужчине, у которого закончилось дизельное топливо в автомобиле.

Помощь жителю Белгородской области оказали сотрудники ГИБДД ОМВД России по Переволоцкому району. Старший лейтенант полиции Роман Косьяненко и лейтенант полиции Сергей Росляков увидели стоящий на обочине грузовой автомобиль «Вольво» с полуприцепом на автодороге «Подъезд к г. Оренбургу» от автодороги «М-5 Урал» в районе села Донецкое. Пообщавшись с водителем большегруза, они выяснили, что у автомобиля не работает двигатель, сообщает УГИБДД УМВД России по Оренбургской области.

Проезжавшие мимо машины на просьбы белгородца остановиться не реагировали. Сотрудники ГАИ довезли водителя на ближайшую АЗС за топливом и убедились, что автомобиль в исправном состоянии, после чего белгородец продолжил путь.

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