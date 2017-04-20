Замглавы управления ветеринарии Белгородской области обвиняется в получении крупной взятки и мошенничестве

15:44

В течение нескольких лет чиновник получал вознаграждение, покрывая одно из предприятий региона, и присваивал положенную его подчинённым материальную помощь.

С мая 2012 года по март 2016 года заместитель начальника управления ветеринарии Белгородской области лично или через своих сотрудников занижал количество санитарно-гигиенических исследований кормовой муки животного происхождения для одного из предприятий Белгородской области, отражая недостоверные данные в хозяйственных и бухгалтерских документах по отношению к фактически проведённым исследованиям.

Действия чиновника, не входящие в сферу его полномочий, помогли предприятию сэкономить более 3 млн рублей, из которых «покровитель» получил более 600 тыс. рублей.

Помимо этого в 2013-2016 годах замглавы ведомства заставлял своих подчинённых писать заявления на материальную помощь без наличия на то законных оснований, а обналиченные деньги присваивал. Таким образом чиновнику удалось похитить свыше 400 тыс. рублей.

Одному из ОГБУ ветеринарии Белгородской области был причинён ущерб при заключении договора на оказание услуг с родственником обвиняемого, который получил вознаграждение за работу, фактически не выполняя её.

Бывшему заместителю начальника управления ветеринарии Белгородской области предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере за незаконные действия по ч. 5 ст. 290 УК РФ, в двух эпизодах превышения должностных полномочий по ч. 1 ст. 286 УК РФ и в мошенничестве с использованием служебного положения по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

В настоящее время обвиняемый знакомится с материалами уголовного дела, собранными следствием, сообщает пресс-служба СУ СКР по Белгородской области.