Закладка на 228 статье УК, или Тайники со смертью

18:22

Периодические жалобы на процветание наркомании в «Чёрном списке» ИА «Бел.Ру» стали поводом для журналистского эксперимента. Мы попытались выяснить, как находят наркотики в Белгородской области, и как с этим бороться.

«Весь Белгород в закладках»

В Чёрный список ИА «Бел.Ру» 9 октября поступила жалоба под названием «Процветание наркомании» от жителей целого квартала улиц, прилегающих к ул. Орлова.

НАС просто одолели наркоманы. За день проходит человек 30!!! Приезжают на машинах, чаще на такси, перерыли все газоны, лезут под все заборы – Хуже тараканов! Просто не возможно даже с детьми гулять. ОБЪЯСНИТЕ пожалуйста как нам с этим бороться? Как нам избавиться от этих толп Наркоманов (орфография и пунктуация оригинала).

Рассказали о подобных ситуациях жители Дубового и некоторых улиц в спальных районах на Харьковской горе. Недавно сотрудники Росгвардии где-то под Белгородом задержали женщину, на планшете которой была целая карта тайников с наркотиками.

Квест «В поисках дури»

Недавно в сетях обсуждали случай: на маскарадной вечеринке в одном из заведений Белгорода костюм посетительницы состоял из… «воткнутого» в голову шприца. Понятно, что это чёрный юмор, но картинка показательная.





Сказать, что достать наркотики в Белгороде просто, – всё же покривить против истины. По сводкам УМВД и прокуратуры, часто ловят «закладчиков» – тех, кто разносит заказы и оставляет в тайниках для заочной передачи. После оплаты стоимости заказчику сообщают, в каком месте города забрать покупку. Кроме того, Роскомнадзор регулярно блокирует сайты с информацией об изготовлении, употреблении и распространении наркотиков, пополняя региональный и федеральный списки запрещённых ресурсов.

Мы решили провести эксперимент, чтобы оценить реальное положение дел. Отметим также, что по ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» в СМИ запрещается распространение информации обо всём, что связано с изготовлением, употреблением и распространением наркотиков. Поэтому все полученные нами данные будут отправлены в УМВД области.





Итак, недолго думая, вбиваем в поисковике кодовую фразу. Вверху списка – сразу два сайта явно по теме. Но зайти на них не получилось – заблокированы, как и все на первых страницах поиска. В названии одного из них имеется контакт из одного мессенджера (программы для обмена мгновенными сообщениями – прим. ред.). По нему находим информацию о том, что можно купить — весьма подробный и широкий ассортимент, по какой цене, и даже «отзывы покупателей». Следуем предложенной инструкции, указывая регион и как желаемое место доставки — тот самый район, о котором нам пишут возмущённые жители. На злополучной улице Орлова в Белгороде нам сразу предложили два места: «чтобы вы быстрее смогли забрать». После чего прислали номер киви-кошелька для оплаты.





Как рассказали в областном УМВД, тенденция отказа сбытчиков от передачи наркотиков при личной встрече наблюдается на территории области с 2014 года. «Закладки» делают в подъездах многоквартирных домов и на территории частного сектора. Чаще это происходит в крупных городах – в Белгороде и Старом Осколе. «Закладчики» – молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, как местные жители, так и из других регионов России и стран ближнего зарубежья. Многих из них вербуют заочно, через интернет, предлагая лёгкий и быстрый заработок.

«Синдром Мендельсона» и отсутствие «противоядия»

Более полной картину сделал работник системы здравоохранения. Попросив себя не называть, он рассказал, что за смену (сутки) «скорая помощь» выезжает на вызовы по передозировке наркотиками 3-4 раза.

Если таких поездок больше, сразу можно сделать вывод, что в город пришла «новая партия». Новые препараты обычно более сильные, а дозы употребляют прежние. Работник здравоохранения

Вызовы, в основном, по опиатам и «солям». Раньше был популярен «спайс», но теперь его вытеснили «соли». При передозировке опиатами может помочь специальный лекарственный препарат.

Проблема в том, что формулы синтетических наркотиков постоянно изменяются, поэтому придумать от них «противоядие» невозможно. Работник здравоохранения

При передозировке опиатами сознание путается, дыхание нарушается – человек медленно дышит, хрипит, возможен отёк мозга, пневмония, острая сердечная недостаточность, синдром Мендельсона (острый пневмонит из-за попадания в дыхательные пути желудочного сока).

Передозировка «солью» часто приводит к повышению температуры тела, отёку мозга и далее – к дыхательной и сердечной недостаточности и смерти. Первые признаки проявляются обычно через несколько часов – озноб, пот, одышка, головокружение, пена изо рта, атаки паники, галлюцинации.

При передозировке «солями» состояние более буйное, как и от «спайсов». На такие вызовы в обязательном порядке выезжает и полиция, приходится порой утихомиривать втроём-вчетвером. Работник здравоохранения

Похожий случай описала белгородка, живущая на Харгоре.

Произошло это во дворе у дома напротив. Вышла с дочкой на прогулку, вижу скопление людей, машину ППС, «скорую», подростков, с которыми обычно гуляет мой сын. Самого сына нет – не знаю, что и думать. Подошла и увидела пугающую картину: девушка – маленькая, худенькая – её просто выламывало, она падала, поднималась, во все стороны кидалась, никто не мог её удержать. Что самое страшное – первыми увидели это маленькие дети 4-5 лет, играли на площадке. Бабушки на лавочке рассказали, что мужчина выбросил сумку, потом девушку, сел в машину и уехал. Медики хотели взять у девушки кровь, не могли... Постоянно видим шприцы под балконами… Неизвестно, что ожидать в этой связи… Жительница Белгорода

Недавно был тяжёлый случай на Харьковской горе. Приехали с полицией – шприцы лежат, у пострадавшего нашли ампулы физраствора. Мы таким помогаем, спрашиваем: лечиться будешь? Нет, отвечает, я не наркоман. Повернулся и ушёл. А без помощи «скорой» – погиб бы. Работник здравоохранения

Куда пойти лечиться

Лечиться можно в наркологическом диспансере. Лечат бесплатно, по госпрограмме оказания медпомощи жителям Белгородской области. С 8 до 20 часов в амбулаторных условиях проведут диагностику состояния, назначат лечение, оценят динамику состояния больного.

Интоксикацию и ломку снимут в стационаре. Там же за 5-7 дней подкорректируют последствия влияния наркотиков на нервную систему и внутренние органы. Работают и психологи: помогают бороться с тревогой и депрессией, оценивают желание пациента выздоравливать и участвовать в занятиях по поддержанию трезвости, общаются с родными. Такая работа может длиться до трёх месяцев.

Самое значимое в лечении от наркозависимости – намерение больного лечиться и переход от намерений к конкретным делам. Иногда дистанция между «да, надо что-то с этим делать» до «я хочу лечь в стационар» может измеряться годами. Неоценима и поддержка родственников – без упрёков и обвинений в адрес больного, она помогает ускорить обращение за помощью. Елена Аносова

Ситуация лучше, чем в целом по России





По данным Генпрокуратуры, за январь-август текущего года регион не входит в «чёрную» десятку по числу преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Тем не менее, начиная с января, сотрудники полиции изъяли 72,8 килограмма наркотических средств и психотропных веществ. Это более чем в два раза (на 135 %) превосходит объёмы 2016 года. Больше половины – 49,7 кг – марихуана. Синтетических наркотиков – 19 кг, 1,2 кг героина и 3,6 кг маковой соломы.





На 6 % выросло и число выявленных наркопреступников: в этом году задержали 418 человек. Каждый случай передозировки также фиксируется полицейскими: проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к сбыту наркотиков.

Свою лепту в борьбу с наркоманией может внести каждый, главное – знать, куда обратиться. Жаловаться на сайты можно через форму в Роскомнадзор: ИА «Бел.Ру» писало об этом летом. Полиция задерживает закладчиков в том числе и по сообщениям граждан – связаться с правоохранителями можно по телефонам (4722) 32-22-02 или 352-033.