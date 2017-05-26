Захар Прилепин представил в Белгороде новый сборник поэзии «Я – израненная земля»

11:32

Творческая встреча с писателем, поэтом, филологом и публицистом прошла 25 мая в Студенческом дворце культуры БГТУ им. В. Г. Шухова.

Помимо Захара Прилепина – составителя сборника, почётными гостями вечера стали авторы стихотворений, которые вошли в новый поэтический сборник «Я – израненная земля». В их числе военкор «ТРК Петербург – Пятый канал» Анна Долгарева (СПб-Донецк) и Андрей Дмитриев (Феодосия). Ведущим вечера стал поэт и публицист Станислав Минаков из Белгорода.

Это антология современной русской поэзии, связанной с историей войны на Донбассе, с историей крымской, с историей всех этих украинских событий. Я собрал, как мне кажется, лучших поэтов России. Туда попали как минимум два человека, которые были причастны к военным действиям на территории Донбасса: Игорь Грач и Григорий Егоркин. Она стала не только частью новейшей истории, она стала частью русской культуры, частью национального мифа. Эти стихи будут перечитываться, они попадут в учебники, на них будут сочиняться песни. Захар Прилепин составитель книги

Книга вышла в свет в 2017 году в Москве. Она включает стихотворения 16 поэтов о крымской весне и донбасской войне. Это Юрий Кублановский, Олеся Николаева, Игорь Караулов, Владимир Яковлев (Москва), Светлана Кекова (Саратов), Алексей Пурин (Санкт-Петербург), Герман Титов (Харьков–Санкт-Петербург), Ирина Евса (Харьков), Анна Ревякина и Владимир Скобцов (Донецк), Григорий Егоркин (Магнитогорск-Челябинск).

Когда начались все эти события – Майдан и прочие, я немного волновался, найдём ли мы правильные слова, которыми сможем сказать, что всё не так, что мы за правду, за мир, за единство, за нерасторжимость нашего народа. И вот, спустя три года, когда я начал наконец собирать эту книгу и уже целиком её перечитал, я был в состоянии восторга, некой даже экзальтации. Я подумал, что Бог есть и он дал нам эти слова. Это означает, что правота на нашей стороне, потому что такие удивительные слова просто так не даются. Захар Прилепин составитель книги

Сразу после выхода книги случилось несчастье: она увидела свет 30 апреля, а 2 мая Игорь Грач, уроженец Нижнего Новгорода, погиб в ДНР от пули снайпера в ходе столкновения с украинскими силовиками.

Справка. Захар Прилепин – русский писатель, филолог, публицист. Автор пяти романов, лауреат премии правительства России в области культуры. Известен общественно-политической, гуманитарной и военной деятельностью в России и странах ближнего зарубежья. В ряде разножанровых творческих проектов выступал в качестве продюсера, главного редактора, телеведущего, рэп-исполнителя и актёра. Является заместителем командира одного из батальонов армии ДНР.

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