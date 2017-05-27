Захар Прилепин: Национальная идея России – 50 миллионов новых граждан

16:12

В ходе своего визита в Белгород русский писатель, филолог, публицист Захар Прилепин рассказал журналистам об особом пути России, об обстановке в Киеве и финале российско-украинского противостояния.

Национальная идея России

Какой должна быть национальная идея сегодня для молодёжи? Рожать как можно больше детей. Дети структурируют поведение родителей, родители начинают брать себя в руки, больше работать, в связи с появлением детей больше читать художественной литературы. Дети заставляют родителей обучаться, а когда у государства большое количество граждан, оно ставит перед собой более серьёзные задачи, начинает возрождать экономику и армию. Поэтому национальная идея России – 50 миллионов новых граждан, которых студенты должны быстро предоставить сразу после вуза, а можно параллельно с обучением в вузе.

О русской правоте

Само по себе существование России – сверхидея, потому что какая-то задача перед нами стоит, и мы на ощупь, подслеповато бредём в полутьме. Я не знаю, куда мы идём, но то, что мы совершали, то, что нам даровали самую большую землю на планете для нашего государства – всё это неслучайно. То, что многонациональный русский народ победил в самой страшной войне за всю историю человечества, что он шагнул в космос, что мы являемся основным оплотом православия на Земном шаре, что у нас одна из сильнейших мировых культур – это всё означает, что какие-то дары нам дают за правильное поведение. Какой-то резонанс происходит между нами и теми, кто за нами приглядывает. И слышать эту волю, как-то реагировать на неё – в этом и состоит наша сверхзадача.

О перестройке в России и обстановке в Киеве

Мне 41 год, и в 1991 году я был уже здравомыслящим человеком. Я ходил по Москве, и безумие творилось в моей родной России. Люди впали в такую ересь, которую мы сегодня наблюдаем в Киеве. И давайте честно себе признаемся, что у нас было примерно то же самое. Абсолютная, растворённая в обществе русофобия, тотальный антисемитизм, заваливание памятников Ленину, бесконечный «Штрафбат» в кино, бесконечный Сванидзе на телевидении – и всё это с утра до вечера в течение 20 лет. Казалось, что мы вообще не выползем из этого кошмара, но как-то раз – и выползли и теперь с недоумением смотрим на своего ближайшего соседа: «Что с тобой происходит?». А происходит всё то же самое, что и с нами.

О российско-украинском противостоянии

Я не знаю, как долго это продлится, но я знаю, что это закончится обязательно и закончится в нашу пользу. Это совершенно очевидно и неизбежно. Накапливается усталость от боязни, от страха с той стороны, а с этой стороны накапливается такой религиозный стоицизм, я имею в виду в Донецкой и Луганской народных республиках. Их точно не сломить. Это кончится рано или поздно, как всегда кончалось. Никогда хаос, кошмар и деструкция не становятся основой государства, оно распадётся неизбежно.

Напомним, 25 мая Захар Прилепин представил в Белгороде новый сборник поэзии «Я – израненная земля».