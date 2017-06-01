Задержаны двое мужчин, обманувших кредитные организации в Белгородской области

15:37

Путём мошенничества злоумышленникам удалось завладеть деньгами на общую сумму 45 тыс. рублей.

В полицию Губкина обратились сотрудники офиса микрозайма. Они сообщили, что один из клиентов, получив займ в 10 тыс. рублей, не вносит обязательные платежи.

Спустя несколько месяцев правоохранители получили аналогичное заявление от работников банка. По их словам, клиент, оформив кредитную карту, снял с неё всю наличность в 35 тыс. рублей, но не выполняет ежемесячные платежи.

Выяснилось, что при заполнении документов мужчины указали, что работают на предприятии. Но при проверке оказалось, что оба злоумышленника являются безработными.

33-летний и 34-летний местные жители задержаны. Похищенными деньгами они успели распорядиться по своему усмотрению.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования», сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.