За одобрение теракта в Париже палестинца в Белгороде приговорили к двум годам колонии

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На своей странице в «Фейсбуке» 28-летний студент разместил фотографии лиц, которые 7 января 2015 года напали на редакцию еженедельной газеты «Шарли Эбдо», совершив захват и убийство заложников.

Фотографии были опубликованы в январе прошлого года и сопровождались личным одобрительным комментарием владельца аккаунта соцсети.

При этом, отмечает пресс-служба областной прокуратуры, случившееся во Франции было квалифицировано как террористический акт, который также осудил МИД России.

На основании выводов экспертов размещённая гражданином Палестины в соцсети надпись содержит оправдание и обоснование осуществления террористической деятельности. Сам мужчина понимал, что публикуемая им информация носит террористический характер и находится в свободном доступе для неограниченного числа интернет-пользователей, которые могут просматривать, копировать и обсуждать её.

Иностранец полностью признал свою вину. Уголовное дело рассматривалось в особом порядке.

Приговор по уголовному делу в отношении палестинца был вынесен Московским окружным военным судом на выездном заседании в Белгороде. Мужчина признан виновным в по ч. 1 ст. 205.2 Уголовного кодекса РФ «Публичное оп­равдание терроризма». Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении.