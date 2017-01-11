За аферу через Интернет жительница Белгородской области может получить до пяти лет

12:55

Через социальные сети она продавала одежду.

25-летняя жительница Губкина в одной из социальных сетей разместила объявление о продаже одежды. 38-летняя жительница Саратовской области за две недели перевела ей на счёт более 110 тыс. рублей, но заказ не получила. После этого жительница Поволжья обратилась в местную полицию.

Правоохранители выяснили, что к инциденту причастна 25-летняя белгородка, ранее судимая за совершение аналогичного преступления.

На неё возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину», сообщили в управлении МВД России по Белгородской области. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до пяти лет.