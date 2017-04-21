За жестокое обращение с ребёнком жителю Белгородской области дали три года колонии

14:13

Валуйчанина также признали виновным в неисполнении родительских обязанностей.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Белгородской области, с июля по сентябрь 2016 года 35-летний мужчина не занимался воспитанием 11-летней дочери, не обеспечивал её питанием и одеждой и содержал в антисанитарных условиях. Отец распивал при ребёнке спиртные напитки, систематически оскорблял и избивал. Не раз после оскорблений девочка, испытывая чувства унижения и обиды, уходила из дома. Родители, злоупотребляющие спиртным, розыском ребёнка не занимались.

Суд признал жителя Валуйского района виновным по ч. 2 ст. 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединённое с жестоким обращением с ребёнком» и ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание». Ему назначено наказание в виде трёх лет и одного месяца лишения свободы в колонии общего режима.