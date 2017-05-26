За публикацию запрещённых материалов уволен прапорщик полиции в Белгородской области

13:07

В отношении правоохранителя уже принято решение об увольнении из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям.

Причастность прапорщика полиции к противоправным действиям была установлена в результате проверки, проведённой сотрудниками ОРЧ СБ УМВД России по Белгородской области. По предварительным данным, полицейский публиковал в интернете запрещённые для распространения материалы.

Руководителей прапорщика также ждёт привлечение к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемых должностей и увольнения со службы в органах внутренних дел.

В настоящее время собранные материалы переданы в региональное следственное управление СК РФ для принятия процессуального решения, сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.