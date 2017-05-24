За прыжок со стены на капот чужой иномарки житель Белгорода получил 1,5 года исправительных работ
С его заработка также будет удерживаться 10 % в доход государства.
В ноябре 2016 года белгородец у дома на улице Харьковская в областном центре в присутствии посторонних лиц и из хулиганских побуждений спрыгнул с бетонной стены на капот припаркованного автомобиля «Хонда Аккорд». Приземлившись, он упал на крышу иномарки, после чего с места преступления скрылся.
Женщине-владелице машины был причинён ущерб на сумму более 64 тыс. рублей.
В судебном заседании молодой человек полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Октябрьский районный суд Белгорода квалифицировал его действия по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершённое из хулиганских побуждений».
При назначении наказания суд учёл смягчающие обстоятельства, включая добровольное возмещение имущественного ущерба, а также отягчающие – наличие неснятой и непогашенной судимости за умышленное преступление.
Суд признал белгородца виновным и назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10 % заработка в доход государства.
Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба суда.