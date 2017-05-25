Общество:

За похищенные у фельдшера психотропные препараты житель Белгородской области отсидит полтора года

11:34
25 Мая 2017
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Мужчина воспользовался моментом, когда сотрудник скорой помощи осматривала его друга.

29 августа 2016 года в селе Нечаево Корочанского района подсудимый вызвал медиков к своему товарищу, который плохо себя чувствовал. Около 12 часов дня приехала скорая помощь. И пока фельдшер осматривала больного, мужчина похитил из её сумки две ампулы с лекарством, содержащим психотропное вещество.

Лекарство является препаратом строгой отчётности. Фельдшер обнаружила его исчезновение в тот же день, о чём сотрудники больницы сразу же сообщили в полицию.

В судебном заседании житель Корочанского района полностью признал свою вину и пояснил, что похитил лекарство для личного употребления.

Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 229 УК РФ «Хищение психотропных веществ» и приговорён к одному году шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает Белгородский областной суд.


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