За похищенные у фельдшера психотропные препараты житель Белгородской области отсидит полтора года
Мужчина воспользовался моментом, когда сотрудник скорой помощи осматривала его друга.
29 августа 2016 года в селе Нечаево Корочанского района подсудимый вызвал медиков к своему товарищу, который плохо себя чувствовал. Около 12 часов дня приехала скорая помощь. И пока фельдшер осматривала больного, мужчина похитил из её сумки две ампулы с лекарством, содержащим психотропное вещество.
Лекарство является препаратом строгой отчётности. Фельдшер обнаружила его исчезновение в тот же день, о чём сотрудники больницы сразу же сообщили в полицию.
В судебном заседании житель Корочанского района полностью признал свою вину и пояснил, что похитил лекарство для личного употребления.
Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 229 УК РФ «Хищение психотропных веществ» и приговорён к одному году шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает Белгородский областной суд.