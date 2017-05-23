За незаконную продажу садового участка председатель СНТ заплатит 100 тысяч рублей

15:17

Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки.

Выяснилось, что в 2012 году к председателю садоводческого товарищества «Дружба» обратилась женщина. Она решила приобрести в собственность земельный участок в СНТ. Глава товарищества ввёл её в заблуждение и незаконно получил 50 тыс. рублей в счёт продажи ей земельного участка.

Чтобы придать своим действиям законный характер, председатель самостоятельно, в отсутствии членов правления СНТ «Дружба», без проведения общего собрания, включил женщину в список членов СНТ, а также изготовил и представил в администрацию Белгородского района несоответствующие действительности документы. Полученными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению.

Свердловский районный суд Белгорода признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путём обмана, совершённое лицом с использованием служебного положения».

Подсудимый свою вину признал и раскаялся. Дело рассматривалось в особом порядке, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.