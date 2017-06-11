За незаконное пересечение границы в Белгородской области иностранец получил 1,5 года тюрьмы

18:12

44-летний азербайджанец был депортирован из России, но вместе с 63-летней землячкой попытался незаконно вернуться в неё с помощью двух граждан Украины 20 и 41 года.

Преступление было совершено 9 января 2017 года. Вечером иностранцев привезли в один из приграничных посёлков Сумской области Украины, где их встретили два местных жителя и пообещали за денежное вознаграждение помочь незаконно пересечь границу. Через час группу задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Белгородской области в Краснояружском районе.

Учитывая, что ранее азербайджанец уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, Ракитянский районный суд приговорил его к 1,5 годам лишения свободы. Его спутница 63 лет получила полгода колонии общего режима. Граждан Украины признали виновными в пособничестве и дали им по восемь месяцев колонии общего режима.

Апелляционные жалобы адвокатов Белгородский областной суд оставил без удовлетворения, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

Напомним, санкция ч. 3 ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации» предусматривает до шести лет лишения свободы.