Юные белгородцы могут задать вопрос президенту РФ

18:38

В преддверии общения первого лица государства с согражданами в России во второй раз пройдёт акция по сбору детских вопросов для российского президента.

Организатором акции выступает еженедельник «Классный журнал» при поддержке Ростелекома.

В этом году акция стартовала в четвёртом номере журнала. Первые вопросы уже начали поступать в редакцию. Организаторы рассчитывают на активное подключение к ней всех регионов. Редакция журнала ждёт интересных, ярких вопросов на волнующие детей темы. Акция даст представление о том, чем живут российские дети.

Свои вопросы может задать любой ребёнок от 6 до 14 лет, проживающий на территории РФ. Для этого необходимо заполнить анкету в сопровождении официального представителя на официальной странице проекта. Самые интересные вопросы редакция отправит в Администрацию Президента.

В прошлом году в редакцию поступило более 11 000 индивидуальных и коллективных писем от детей. Самыми активными регионами себя показали Северо-Западный федеральный округ, Москва и Московская область, Саратовская область, Пермский край, Дагестан, Иркутская область, Свердловская область и Республика Крым.

Итогом первой акции стали ответы Владимира Владимировича на пять вопросов от маленьких читателей во время «Прямой линии» 14 апреля 2016 года.

Все пять вопросов и пять ответов были яркими и запоминающимися. Вопросы от Анжелы (11 лет, пос. Бурёнка, Чайковский район, Пермский край) про золотую рыбку и от Анастасии (9 лет, г. Санкт-Петербург) про нелюбимую кашу стали популярны в сети. Восьмилетний вундеркинд из Ярославской области Илья Раевский после своего вопроса смог отправиться в «Артек», побывать в Сколково, принять участие в научных конференциях и различных ТВ-проектах. А после ответа Владимира Владимировича на вопрос Елизаветы (9 лет, д. Верхняя Иреть, Черемховский район, Иркутская область) о выборе между ЕГЭ и устным экзаменом в прессе появилась информация о возможных изменениях в этой сфере.

