Юная поэтесса из Белгорода написала поэму о Герое России Магомеде Нурбагандове «Работайте, братья!»
Школьница Юлия Калинина предваряет своё произведение рассказом о том, как они с братом узнали историю героического поступка сотрудника полиции.
«Поступок отважного героя затронул мою душу, и я написала стихи, ему посвящённые. Пусть прочтут их его семья, отец и мама, его земляки. И пусть они знают, что подвиг Магомеда оставил неизгладимый след как пример отваги и чести, как пример гражданственности и верности убеждениям. Таким сыном надо гордиться!», пишет 14-летняя девочка.
«Работайте, братья!»
(поэма о герое)
Посвящается Магомеду Нурбагандовичу Нурбагандову, сотруднику вневедомственной охраны МВД по Республике Дагестан, лейтенанту полиции, Герою Российской Федерации – посмертно.
Пролог
Я синие горы Кавказа,
Где рос и мужал мой герой,
Не видела в жизни ни разу,
Не знала и, кто он такой.
Но только что с телеэкрана
Два слова сказать он успел…
И в сердце моём – будто рана…
Тот кадр всю страну облетел.
Я, русская девочка, знаю
Теперь уже имя твоё.
Тебе я стихи посвящаю.
Не я лично – сердце моё.
***
Кавказские горы сверкали
На фоне лазурных небес.
Бандиты внезапно напали,
И вздрогнул от выстрелов лес.
Он был полицейским по службе,
Привык честно долг исполнять.
И знал лейтенант: если нужно,
Он жизнью готов рисковать.
Бандиты в лесу окружили –
Глазок автомата суров…
Связали сначала и били,
И даром не тратили слов.
Поставить смогли на колени,
Лишь силу к нему применив,
Поверили сами, наверно,
Что сломлен… покорен он им.
Сказали ему: «Ты согласен
Не им, а теперь нам служить?
Иначе – конец твой ужасен!
Тебе до утра не дожить!
А мир, погляди, как прекрасен!
Его будешь видеть живым,
Скажи только нам: «Я согласен»,
И жизнь мы тебе сохраним».
Кавказские горы сияли
И, глядя в небесную высь,
Ему, сыну горца, шептали:
«Держись, Магомед…Ты держись…
Ты сам не вставал на колени,
Ты сам не касался земли…
Сломить твоё тело сумели…
Но дух твой сломить не смогли…».
И, глядя на горные скалы,
На небо родное своё,
Достойно и твёрдо сказал он:
«Работайте, братья». И – всё…
Ни гор этих, с детства любимых,
Ни неба…Ни солнца…Ни скал…
Ни туч этих, ветром гонимых, –
Уже ничего не видал…
А мог бы ведь! Мог согласиться:
«Согласен…Вам буду служить…».
Ведь с жизнью так страшно проститься!
И жить…Ведь так хочется жить!
Да, мог бы…Они того ждали,
Готовились камерой снять.
Но только его не сломали!
Нельзя его было сломать!
Да мог бы! Но, гордый и смелый,
Предательству смерть предпочёл.
Другим просто быть не умел он
И гордо из жизни ушёл…
Какое же мужество надо:
В лицо прямо смерти глядеть
Под дулами всех автоматов
Сказать те два слова успеть.
Ты знал: жизнь тотчас оборвётся –
Ведь скажешь не то, что враг ждал.
Что яростно враг тот взорвётся…
Ты знал… Но ты это сказал!
Кавказские горы темнеют
Под небом печально-седым.
Они говорить не умеют,
Но помнят, каким был их сын.
Он в памяти жив благодарной
Всех тех, кому дорога честь.
И подвиг звездой лучезарной
Горит! Он – не умер! Он – есть!
И каждый кавказский мальчишка
О подвиге знает его.
И знает о нём не по книжке –
Живой он пример для него.
По-прежнему вечером синим
Он входит опять в дом родной –
Веселый… спокойный… красивый…
Родной… и любимый… Живой!
Его ждёт жена и ждут дети,
Вновь сядут за стол всей семьёй.
Он был для них лучшим на свете!
Теперь же для всех он Герой.
А мама, глаза закрывая,
Всё видит его по ночам.
И, глухо в подушку рыдая,
Проклятия шлёт палачам.
Отец же, суровый взгляд кинув,
Как горец, владеет собой.
И оба тоскуют о сыне,
И оба гордятся тобой.
Когда в Георгиевском зале
Отец твой Звезду получал,
Своими видала глазами –
В тот миг ты с ним рядом стоял.
Два сердца (бывает такое)
Забились в груди одного:
Отец, воспитавший Героя,
Сейчас, в Кремле, жил за него.
Казалось мне: в зале огромном
Глазами нашёл ты меня
И голосом тихим, спокойным
Сказал мне: «Работай, как я…».
Я сердцем своим понимаю,
Не мне одной это сказал:
Герой потому умирает,
Чтоб подвиг других зажигал.
По возрасту ты мог быть братом
(Мне только четырнадцать лет).
Но вырасту я и когда-то
Быть может, тебе дам ответ:
Найду ли в себе я в час трудный
Всё то, что в таких, как ты, есть?
Смогу ль проявить, если нужно,
Достоинство, смелость и честь?
Синеют Кавказские горы…
Кавказский я слышу мотив…
Стоишь со Звездою Героя…
Пусть в памяти нашей, но жив!!!
Живой…Молодой…Гордый…Смелый…
И пусть пролетают года –
Для многих ты будешь примером
Сегодня! И завтра! Всегда!!!
Я, русская девочка, вспомню
Тот кадр… – сердце бьётся моё…
Ты знай, Магомед, что я помню
Кавказское имя твоё.