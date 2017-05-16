Юная поэтесса из Белгорода написала поэму о Герое России Магомеде Нурбагандове «Работайте, братья!»

11:47

Школьница Юлия Калинина предваряет своё произведение рассказом о том, как они с братом узнали историю героического поступка сотрудника полиции.

«Поступок отважного героя затронул мою душу, и я написала стихи, ему посвящённые. Пусть прочтут их его семья, отец и мама, его земляки. И пусть они знают, что подвиг Магомеда оставил неизгладимый след как пример отваги и чести, как пример гражданственности и верности убеждениям. Таким сыном надо гордиться!», пишет 14-летняя девочка.

«Работайте, братья!»

(поэма о герое)

Посвящается Магомеду Нурбагандовичу Нурбагандову, сотруднику вневедомственной охраны МВД по Республике Дагестан, лейтенанту полиции, Герою Российской Федерации – посмертно.

Пролог

Я синие горы Кавказа,

Где рос и мужал мой герой,

Не видела в жизни ни разу,

Не знала и, кто он такой.

Но только что с телеэкрана

Два слова сказать он успел…

И в сердце моём – будто рана…

Тот кадр всю страну облетел.

Я, русская девочка, знаю

Теперь уже имя твоё.

Тебе я стихи посвящаю.

Не я лично – сердце моё.

***

Кавказские горы сверкали

На фоне лазурных небес.

Бандиты внезапно напали,

И вздрогнул от выстрелов лес.

Он был полицейским по службе,

Привык честно долг исполнять.

И знал лейтенант: если нужно,

Он жизнью готов рисковать.

Бандиты в лесу окружили –

Глазок автомата суров…

Связали сначала и били,

И даром не тратили слов.

Поставить смогли на колени,

Лишь силу к нему применив,

Поверили сами, наверно,

Что сломлен… покорен он им.

Сказали ему: «Ты согласен

Не им, а теперь нам служить?

Иначе – конец твой ужасен!

Тебе до утра не дожить!

А мир, погляди, как прекрасен!

Его будешь видеть живым,

Скажи только нам: «Я согласен»,

И жизнь мы тебе сохраним».

Кавказские горы сияли

И, глядя в небесную высь,

Ему, сыну горца, шептали:

«Держись, Магомед…Ты держись…

Ты сам не вставал на колени,

Ты сам не касался земли…

Сломить твоё тело сумели…

Но дух твой сломить не смогли…».

И, глядя на горные скалы,

На небо родное своё,

Достойно и твёрдо сказал он:

«Работайте, братья». И – всё…

Ни гор этих, с детства любимых,

Ни неба…Ни солнца…Ни скал…

Ни туч этих, ветром гонимых, –

Уже ничего не видал…

А мог бы ведь! Мог согласиться:

«Согласен…Вам буду служить…».

Ведь с жизнью так страшно проститься!

И жить…Ведь так хочется жить!

Да, мог бы…Они того ждали,

Готовились камерой снять.

Но только его не сломали!

Нельзя его было сломать!

Да мог бы! Но, гордый и смелый,

Предательству смерть предпочёл.

Другим просто быть не умел он

И гордо из жизни ушёл…

Какое же мужество надо:

В лицо прямо смерти глядеть

Под дулами всех автоматов

Сказать те два слова успеть.

Ты знал: жизнь тотчас оборвётся –

Ведь скажешь не то, что враг ждал.

Что яростно враг тот взорвётся…

Ты знал… Но ты это сказал!

Кавказские горы темнеют

Под небом печально-седым.

Они говорить не умеют,

Но помнят, каким был их сын.

Он в памяти жив благодарной

Всех тех, кому дорога честь.

И подвиг звездой лучезарной

Горит! Он – не умер! Он – есть!

И каждый кавказский мальчишка

О подвиге знает его.

И знает о нём не по книжке –

Живой он пример для него.

По-прежнему вечером синим

Он входит опять в дом родной –

Веселый… спокойный… красивый…

Родной… и любимый… Живой!

Его ждёт жена и ждут дети,

Вновь сядут за стол всей семьёй.

Он был для них лучшим на свете!

Теперь же для всех он Герой.

А мама, глаза закрывая,

Всё видит его по ночам.

И, глухо в подушку рыдая,

Проклятия шлёт палачам.

Отец же, суровый взгляд кинув,

Как горец, владеет собой.

И оба тоскуют о сыне,

И оба гордятся тобой.

Когда в Георгиевском зале

Отец твой Звезду получал,

Своими видала глазами –

В тот миг ты с ним рядом стоял.

Два сердца (бывает такое)

Забились в груди одного:

Отец, воспитавший Героя,

Сейчас, в Кремле, жил за него.

Казалось мне: в зале огромном

Глазами нашёл ты меня

И голосом тихим, спокойным

Сказал мне: «Работай, как я…».

Я сердцем своим понимаю,

Не мне одной это сказал:

Герой потому умирает,

Чтоб подвиг других зажигал.

По возрасту ты мог быть братом

(Мне только четырнадцать лет).

Но вырасту я и когда-то

Быть может, тебе дам ответ:

Найду ли в себе я в час трудный

Всё то, что в таких, как ты, есть?

Смогу ль проявить, если нужно,

Достоинство, смелость и честь?

Синеют Кавказские горы…

Кавказский я слышу мотив…

Стоишь со Звездою Героя…

Пусть в памяти нашей, но жив!!!

Живой…Молодой…Гордый…Смелый…

И пусть пролетают года –

Для многих ты будешь примером

Сегодня! И завтра! Всегда!!!

Я, русская девочка, вспомню

Тот кадр… – сердце бьётся моё…

Ты знай, Магомед, что я помню

Кавказское имя твоё.