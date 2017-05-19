Выявляй и лечи: 21 мая – Всемирный день памяти умерших от СПИДа

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В Белгородском центре профилактики и борьбы со СПИД рассказали о ситуации с ВИЧ-инфекцией в Белгородской области, о мероприятиях по стабилизации ситуации в регионе и о том, где можно бесплатно и анонимно пройти тест на ВИЧ.

С января 1992 по май 2017 года в Белгородской области зарегистрирован 2031 случай ВИЧ-инфекции. 80 % заболевших – люди в возрасте 20-39 лет. Умерло 406 инфицированных. На данный момент наш регион является лучшим в России в рейтинге по наименьшей численности заражённых ВИЧ. Но при этом у нас, как и по всей России, ситуация продолжает ухудшаться: каждый месяц в среднем регистрируется 33 случая ВИЧ-инфекции, в том числе 23 – у жителей области.

Каждое третье воскресенье мая проводится Всемирный День памяти умерших от СПИДа. С 15 по 21 мая проходит Всероссийская акция «Стоп ВИЧ\СПИД», в рамках которой проводятся мероприятия по профилактике заболевания, по привлечению внимания общества к проблеме.

Белгородский центр профилактики и борьбы со СПИД ведёт активную профилактическую медиапрограмму, сотрудничает с учебными заведениями, предприятиями, центрами занятости, планируется совместная работа с ЗАГСом. Но если учебные заведения активно берутся за работу, проводят бесплатные тесты на ВИЧ, то руководители предприятий не всегда понимают проблему.

Мы предлагаем выезды на места для проведения бесплатных тестов на ВИЧ, но руководители отвечают, что «у них в организации работают высоконравственные люди» и не видят в этом необходимости. В этом году только 3 из 11 предприятий, которым мы предложили участвовать в акции, согласились. Антонина Акимова заведующий отдела профилактики и эпидемиологии Белгородского центра профилактики и борьбы со СПИД

В 2013 году произошёл резкий рост заболеваемости в восточных регионах России, связанный с распространением психоактивных веществ, вводимых внутривенно. В конце 2014 года в Губкине и Старом Осколе зафиксированы первые случаи заражения парентеральным путём (минуя желудочно-кишечный тракт) при приёме психостимуляторов, и на данный момент в этих городах таких ВИЧ-инфицированных 80 %. К 2016 году проблема распространилась на другие города области. Но уже в этом году наблюдается снижение числа заражений в этой группе риска на 35 %.

По статистике 98 % населения знают, какими путями происходит заражение инфекцией. Но знать – ещё не значит следовать. Юрий Бончук, главный врач Белгородского центра профилактики и борьбы со СПИД, рассказал, что простое привлечение внимания к проблеме саму проблему, к сожалению, полностью не решает:

К росту числа заболевших пару лет назад мы были готовы – был подготовлен план неотложных мероприятий по предотвращению инфицирования, введён медиаплан до 2020 года по информированию населения, только в нашем регионе проводится экстренная профилактика ВИЧ-инфекции для всех желающих. Сейчас акцент делается именно на выявлении заболеваний и лечении больных. «Выявляй и лечи» – только таким путём можно остановить рост эпидемии, а мы в этом пока отстаём. Юрий Бончук главный врач Белгородского центра профилактики и борьбы со СПИД

Любой человек, попавший в ситуацию с риском заразиться ВИЧ-инфекцией, может анонимно обратиться в центр профилактики, где специалисты оценят вероятность заражения, предоставят препарат для разовой профилактики и при необходимости предложат продолжить обследование. Проблема в том, что 70 % ВИЧ-инфицированных – люди, не имеющие постоянной работы. И единственный путь для работы с ними – средства массовой информации.

В конце 2016 года стартовала общероссийская программа по увеличению охвата населения для тестирования до 30-39 %. Бесплатные тесты и другие мероприятия финансируются государством, но участвует в программах и регион, и сам центр выделяет часть из заработанных средств.

На сегодняшний день при своевременном выявлении и назначении лечения ВИЧ – инфицированные могут сохранить качество жизни на долгие годы. Специалисты попросили обратить особое внимание на то, что, чтобы заразиться, не обязательно регулярно принимать наркотики – достаточно одного раза, как и при небезопасном сексе. Поэтому при любых опасениях за своё здоровье стоит обратиться к врачу.