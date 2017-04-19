Вышла новая книга Василия Журахова «Бандитизм приказано ликвидировать»

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19 апреля в музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление» презентовали книгу писателя Василия Журахова.

В книге впервые опубликованы рассекреченные архивные документы органов НКВД – НКГБ за 1943-1945 годы. Исследование посвящено очень важной теме как военных лет, так и нынешних – бандитизму и диверсионно-террористическим группам, которые совершали преступления в освобождённых от оккупации районах Центрального Черноземья.

Василий Михайлович написал уже много произведений. Я очень горд, хочу, чтобы все знали, что он наш сотрудник, начинал с рядового милиционера, а закончил службу полковником. Он занимается трудным делом, докапывается до истины: как участвовали сотрудники милиции в различных операциях. Это большой труд – работать в архивах с засекреченными документами. Валерий Пучков депутат областной Думы, генерал МВД в отставке

Презентация этой книги – первое торжественное событие в рамках празднования столетия со дня образования органов НКВД, ВЧК и Советской милиции. 19 апреля 1943 года – историческая дата создания СМЕРШ – контрразведывательных организаций в Советском Союзе во время Второй мировой войны. Они состояли из сотрудников НКВД, которые занимались розыском и задержанием шпионов.

Василий Михайлович мой друг, боевой офицер, патриот Белгородчины. Уйдя в отставку, он поставил пред собой цель и идёт к ней каждый год. Выпускает очерки, статьи, фотоальбомы, книги – он заявил о себе в полную силу. За его спиной воспоминания о свистящих пулях, о заложенных фугасах в горячих точках. Он сохраняет память о том, что когда-то было недосказано, не раскрыто. Владимир Удотов председатель совета ветеранов МВД России по Белгородской области

Отмечая заслуги Василия Журахова в деле увековечения исторической памяти о подвигах и боевых буднях сотрудников белгородской милиции, областной совет ветеранов МВД отметил его высшей наградой – медалью «За заслуги перед МВД России по Белгородской области».

Служба моя требовала документирования, нужно было много писать. Оттуда и пошла моя писательская деятельность. Уйдя в отставку, сразу начал писать, попробовал себя в художественной литературе, но лучше получилось в исследовательской деятельности. Над этой книгой работала большая команда редакторов, дизайнеров, вдохновителей. Результат оценят читатели. Василий Журахов военный писатель и журналист, полковник в отставке

Исследование отражает трагизм того, что происходило в советском обществе в годы ВОВ. Главная задача книги – доведение объективных сведений об отечественной истории, недопущение попыток фальсифицировать события Второй мировой войны.

Главы книги обращают читателей к борьбе со шпионажем и диверсионно-террористическими группами. Сотрудники милиции вступали в схватки с хорошо вооружёнными людьми. Также рассказывается о ликвидации бандитских групп общей уголовной направленности. Сотрудники НКВД и НКБД в ходе Великой Отечественной войны показали пример несгибаемой стойкости и глубокой веры в правое дело, мужественно и честно сражались с бандитами и врагами.

Факультет журналистики НИУ «БелГУ» давно сотрудничает с Василием Михайловичем, он член Союза журналистов России. На факультете он вёл школу экстремальной журналистики, готовил журналистов к работе в горячих точках. Бывает, писатели берутся за такие темы, и у них получается беллетристика. Преимущество книг Журахова – в их документальности, научности и достоверности. Александр Короченский доктор филологических наук

Книга воздаёт должное сотрудникам органов внутренних дел и госбезопасности, которые сумели выстоять в борьбе и победить сильного противника.

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