Выпускники колледжей и техникумов Белгородской области теперь могут служить по контракту

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В первую очередь набор проводится на должности, которые связаны с эксплуатацией высокотехнологичных и дорогостоящих образцов оборудования вооружения и войсковой техники.

По словам начальника пункта отбора на военную службу по контракту (2-го разряда) по Белгородской области майора Игоря Дюкарева, теперь выпускники колледжей и техникумов смогут выбирать между одним годом срочной службы и двумя годами службы по контракту. Раньше таким правом обладали только призывники с высшим образованием.

Майор подчеркнул, что армия адаптируется под конкретные потребности и запросы молодых людей, которым предстоит служба.

Служба в армии по контракту осуществляется на добровольной основе после подписания контракта на определённый период. Она предполагает стабильную зарплату, социальный пакет, различные льготы, денежные компенсации и поощрения.

Пункт отбора на военную службу по контракту в Белгороде находится по адресу: пр-т Славы, 102, телефон: (4722) 32-88-53, e-mail: povsk-belgorod@mil.ru.