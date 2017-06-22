Выдающихся белгородцев отметили государственными и областными наградами
Губернатор Евгений Савченко провёл традиционную церемонию вручения гос- и облнаград в Доме правительства области сегодня, 22 июня.
Коллектив Волоконовской детской школы искусств имени М. И. Дейнеко отметили благодарностью председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, воспитание подрастающего поколения.
Воспитанник Ровеньского центра развития и социализации ребёнка имени Российского детского фонда Максим Герасимов получил нагрудный знак «Горячее сердце» Фонда социально-культурных инициатив Светланы Медведевой за мужество, стойкость и героизм, проявленные при оказании помощи пострадавший.
Член Союза писателей России Борис Осыков и председатель комитета Белгородской областной Думы по законодательству и местному самоуправлению Фёдор Сулим награждены Высшим знаком отличия Белгородской области «Прохоровское поле – Третье ратное поле России» II степени.
Некоторые белгородцы, среди которых – член Союза писателей России Евгений Дубравный, генеральный директор Старооскольского завода электромонтажных изделий Александр Емельяненко, генеральный директор Белгородского завода металлоизделий Александр Шишин, удостоены медали «За заслуги перед землёй Белгородской» I степени за большой личный вклад в социально-экономическое развитие региона.
Отмечены медалью «За заслуги перед землёй Белгородской» II степени заместитель губернатора области – начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства области Юрий Галдун, глава администрации Белгородского района Александр Сергиенко, генеральный директор компании «Гофротара» Александр Лагутин, исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков качественной продукции «Качество жизни» Андрей Ключников и другие.
Всего 34 человека удостоились наград, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.
Сегодня в этом зале собрались люди разных профессий и возрастов, но движимые одним стремлением – сделать нашу малую родину лучше, чище, светлее, укрепить её промышленный потенциал, упрочить социальное благополучие жителей Белгородчины, обогатить духовным смыслом. Вы прославляете Белгородскую область как родину многогранных талантов и рекордных достижений в самых разных сферах и подаёте пример всем остальным белгородцам – тем самым многократно умножая число творчески мыслящих, интеллектуально развитых и сильных духом людей.
Евгений Савченко
губернатор Белгородской области