Всемирный парамузыкальный фестиваль приглашает к участию белгородцев

17:42

Заявки принимаются до 1 октября.

В IV квартале 2017-го в Москве состоится IX Всемирный парамузыкальный фестиваль. Организаторы приглашают к участию детей и молодых людей 5-30 лет с ограниченными возможностями здоровья.

Заслуженные деятели искусств и народные артисты РФ выберут победителей в 16 номинациях: «Пение», «Художественное слово», «Струнные инструменты», «Современный танец», «Пластический номер», «Номер оригинального жанра» и других.

Цели фестиваля — социальная интеграция людей с дополнительными потребностями, демонстрация равных возможностей людей, целеустремлённости и воли к преодолению жизненных трудностей, сообщает оргкомитет мероприятия.

Условия участия и форма заявки опубликованы на сайте Парамузыкальный.рф.