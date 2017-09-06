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Всемирный парамузыкальный фестиваль приглашает к участию белгородцев

17:42
06 Сентября 2017
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Заявки принимаются до 1 октября.

 

В IV квартале 2017-го в Москве состоится IX Всемирный парамузыкальный фестиваль. Организаторы приглашают к участию детей и молодых людей 5-30 лет с ограниченными возможностями здоровья.

Заслуженные деятели искусств и народные артисты РФ выберут победителей в 16 номинациях:  «Пение», «Художественное слово», «Струнные инструменты», «Современный танец», «Пластический номер», «Номер оригинального жанра» и других.

Цели фестиваля — социальная интеграция людей с дополнительными потребностями, демонстрация равных возможностей людей, целеустремлённости и воли к преодолению жизненных трудностей, сообщает оргкомитет мероприятия.

Условия участия и форма заявки опубликованы на сайте Парамузыкальный.рф.


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