Всем миром: в Белгородской области полиция просит помощи в поиске тел пропавших девушек

17:24

Мероприятия пройдут в Старом Осколе 27 и 28 апреля.

Поиски пропавших оскольчанок Натальи Малаховой и Екатерины Кузьминой возобновились в конце марта. Теперь местная полиция приглашает всех неравнодушных земляков поучаствовать в сборе доказательств и установлении виновных в рамках возбуждённых уголовных дел.





Участвовать в поисках могут совершеннолетние граждане. Сбор объявлен 27 и 28 апреля в половине десятого утра около здания управления МВД по Старому Осколу. Адрес: ул. Ватутина, д. 9.

Тому, кто предоставит органам охраны правопорядка информацию или поможет в обнаружении тел, гарантируют денежное вознаграждение, передаёт пресс-служба управления МВД по Старому Осколу.