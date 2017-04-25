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Всем миром: в Белгородской области полиция просит помощи в поиске тел пропавших девушек

17:24
25 Апреля 2017
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Мероприятия пройдут в Старом Осколе 27 и 28 апреля.

Поиски пропавших оскольчанок Натальи Малаховой и Екатерины Кузьминой возобновились в конце марта. Теперь местная полиция приглашает всех неравнодушных земляков поучаствовать в сборе доказательств и установлении виновных в рамках возбуждённых уголовных дел.

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Участвовать в поисках могут совершеннолетние граждане. Сбор объявлен 27 и 28 апреля в половине десятого утра около здания управления МВД по Старому Осколу. Адрес: ул. Ватутина, д. 9.

Тому, кто предоставит органам охраны правопорядка информацию или поможет в обнаружении тел, гарантируют денежное вознаграждение, передаёт пресс-служба управления МВД по Старому Осколу.

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