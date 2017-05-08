Воспитывая молодёжь патриотами, «Правда» организовала массовую экскурсию на Прохоровское поле

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6 мая профсоюз «Правда» организовал поездку в место, где произошло переломное событие ВОВ, самое крупное танковое сражение – Прохоровское поле.

В масштабной экскурсии приняли участие ветераны ВОВ, члены профсоюза и дети из белгородских центров социализации. Это еще один этап в реализации программы «Правда Патриот», в рамках которой развиваются патриотические качества у подрастающего поколения.

На протяжении всего года мы работаем с ветеранами. И накануне этого праздника проводим ряд мероприятий, главная цель которых – связь поколений и патриотическое воспитание молодёжи. Кто если не ветеран правдиво расскажет о войне. Мы гордимся нашей страной и нашим великим народом. Мы смогли победить, смогли сломить немцев. Только благодаря ветеранам мы сейчас живём. Сергей Фуглаев председатель межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда»

Так уже были организованы тематические вечера и встречи с фронтовиками, просмотры военно-патриотических фильмов и концерты. На этот раз около 150 человек приехали на Третье ратное поле России, чтобы поздравить ветеранов с наступающим праздником.

Начался день с возложения цветов к мемориалу Прохоровского сражения, продолжился экскурсией в два крупных музея: «Третье ратное поле России» и «Музей бронетанковой техники». После обеда «правдивцы» побывали в храме Петра и Павла, осмотрели Звонницу и танкодром.

Такие праздники, как День Победы объединяют, сплачивают людей. Каждое маленькое сражение и составляет большую победу. Мы не должны забывать об этом и в повседневной жизни. Владимир Чигрин священник

Я вспоминаю время, когда немцы напали на нашу Прохоровку. Горело здесь всё, но наш солдат выдержал. Когда мы очнулись после бомбёжки, дышать было нечем, и мы были все чёрные, друг друга не узнавали. Это запоминается на всю жизнь, спустя 72 год я вижу эти сцены во сне. Молодёжь должна сохранить эту память и воспоминания о подвиге русских солдат. Александр Поляков ветеран ВОВ, участник Курской Битвы

День Победы – праздник особенный. Каждая семья поздравляет своих участников войны, и тех, кто в тылу своим трудом поддерживали армию. Этот день объединяет все народы, каждый испытывает гордость за свою страну. Ветераны всегда с болью и слезами на глазах вспоминают военное время.

Фото автора и межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда»