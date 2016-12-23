Восемь многодетных семей и две школы Белгородской области получили новые микроавтобусы от фонда «Поколение»

12:04

Ключи от автомобилей на торжественной церемонии в Старом Осколе вручил руководитель фонда, депутат Госдумы РФ Андрей Скоч.

Программа вручения автотранспорта для многодетных семей стартовала в 2007 году. На старте программы фонд «Поколение» обеспечивал автомобилями семьи, имеющие девять и более несовершеннолетних детей. Со временем порог количества детей в семьях снижался и с 2011 года, по решению руководителя фонда, автомобили получают семьи, воспитывающие пять и более несовершеннолетних детей. За время работы этой программы Фонд вручил уже 1095 автомобиля.

Руководителем фонда «Поколение» было принято решение дарить семьям, в которых воспитывается больше 10 детей, вместительные автомобили (в автомобиле «ГАЗель» 13 мест). Уже вручено 19 таких автомобилей.

Неслучайно вручение микроавтобусов многодетным семьям проходит на Староосколькой земле. Ведь здесь самое большое количество многодетных семей среди районов и округов Белгородской области – 1810. Сегодня самая большая наша гордость – это семьи, в которых 10 и более семей. Наталья Зубарева

заместитель губернатора Белгородской области

Среди восьми семей, получивших микроавтобусы, две – из Старооскольского горокруга: семья Горожанкиных (11 детей) и семья Кудряшовых (10 детей). Также две семьи из Красногвардейского района (семья Кирилловых и семья Карасени), у которых по 10 детей. Самая многочисленной стала семья Корецких из Нового Оскола. Анна Викторовна и Станислав Анатольевич воспитывают 14 детей. С отцом дети катаются на лыжах, а мать учит дочерей вязанию.

Я очень рад, что могу выполнить такую приятную и благородную миссию, как вручить многодетным семьям, у которых 10 детей и более, эти прекрасные автомобили. Я знаю, что для многодетной семьи это очень важно, так как у меня у самого 10 детей, и вчера моим четверняшкам исполнилось 22 года, а позавчера самой маленькой дочке – семь месяцев. Андрей Скоч

руководитель фонда «Поколение», депутат Госдумы РФ

Помимо этого, микроавтобус для подвоза детей из близлежащих сёл получила Яблоновская общеобразовательная школа Вауйского района, а также ДЮСШ № 2 Шебекинского района. По словам директора спортшколы Ирины Ермоловой, здесь работают 11 отделений, в которых занимается более тысячи детей и подростков. А скоро откроется ещё два спортивных отделения.