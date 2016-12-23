Общество:

Восемь многодетных семей и две школы Белгородской области получили новые микроавтобусы от фонда «Поколение»

12:04
23 Декабря 2016
111
0

Ключи от автомобилей на торжественной церемонии в Старом Осколе вручил руководитель фонда, депутат Госдумы РФ Андрей Скоч.

Программа вручения автотранспорта для многодетных семей стартовала в 2007 году. На старте программы фонд «Поколение» обеспечивал автомобилями семьи, имеющие девять и более несовершеннолетних детей. Со временем порог количества детей в семьях снижался и с 2011 года, по решению руководителя фонда, автомобили получают семьи, воспитывающие пять и более несовершеннолетних детей. За время работы этой программы Фонд вручил уже 1095 автомобиля.

Руководителем фонда «Поколение» было принято решение дарить семьям, в которых воспитывается больше 10 детей, вместительные автомобили (в автомобиле «ГАЗель» 13 мест). Уже вручено 19 таких автомобилей.

Неслучайно вручение микроавтобусов многодетным семьям проходит на Староосколькой земле. Ведь здесь самое большое количество многодетных семей среди районов и округов Белгородской области – 1810. Сегодня самая большая наша гордость – это семьи, в которых 10 и более семей.

Наталья Зубарева
заместитель губернатора Белгородской области

Среди восьми семей, получивших микроавтобусы, две – из Старооскольского горокруга: семья Горожанкиных (11 детей) и семья Кудряшовых (10 детей). Также две семьи из Красногвардейского района (семья Кирилловых и семья Карасени), у которых по 10 детей. Самая многочисленной стала семья Корецких из Нового Оскола. Анна Викторовна и Станислав Анатольевич воспитывают 14 детей. С отцом дети катаются на лыжах, а мать учит дочерей вязанию.

Я очень рад, что могу выполнить такую приятную и благородную миссию, как вручить многодетным семьям, у которых 10 детей и более, эти прекрасные автомобили. Я знаю, что для многодетной семьи это очень важно, так как у меня у самого 10 детей, и вчера моим четверняшкам исполнилось 22 года, а позавчера самой маленькой дочке – семь месяцев.

Андрей Скоч
руководитель фонда «Поколение», депутат Госдумы РФ

Помимо этого, микроавтобус для подвоза детей из близлежащих сёл получила Яблоновская общеобразовательная школа Вауйского района, а также ДЮСШ № 2 Шебекинского района. По словам директора спортшколы Ирины Ермоловой, здесь работают 11 отделений, в которых занимается более тысячи детей и подростков. А скоро откроется ещё два спортивных отделения.


Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

9484
На белгородском предприятии выясняется причина смерти сотрудницы в рабочее время
7180
Приговор Виктору Филатову может вынести Белгородский суд
3910
Цементный завод стоимостью почти 40 миллиардов рублей планируют построить в Белгородской области
3778
Евгений Савченко пригласил на белгородские предприятия харьковских специалистов
3328
Новый размер местных социальных выплат обнародован в Белгородской области
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика