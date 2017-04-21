Военнообязанных ждут двухмесячные сборы
Соответствующий указ 19 апреля подписал президент России Владимир Путин.
Согласно документу, находящихся в запасе граждан РФ призовут на военные сборы сроком до двух месяцев.
Сборы пройдут в Вооружённых силах, органах государственной охраны и Федеральной службы безопасности. Их сроки будут согласованы с региональными властями.
Исключением станут проверочные мероприятия, время проведения которых определит Минобороны, пишет РИА «Новости».
Указ вступил в силу со дня официального опубликования.