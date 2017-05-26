Общество:

Во время отключения горячей воды десятая часть белгородцев не моется

13:14
26 Мая 2017
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Информационное агентство «Бел.Ру» выяснило, как жители области справляются с плановым отключением горячей воды.

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64 % опрошенных ответили, что у них индивидуальное отопление и проблем с отсутствием горячей воды у них не возникает.

18 % респондентов греют воду в кастрюлях. 9 % читателей «Бел.Ру» в это время закаляются – моются в холодной воде. Примечательно, что столько же опрошенных вообще отказываются на это время от водных процедур.

Никто из респондентов не выбрал в качестве выхода из ситуации поездку на море или вариант искупаться у друзей или родственников. Также никто не выставляет бутылки или другую тару на балкон, чтобы вода прогрелась на солнце.

В следующем опросе мы узнаем, чем жителям региона запомнился их Последний звонок.


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