Во время отключения горячей воды десятая часть белгородцев не моется

13:14

Информационное агентство «Бел.Ру» выяснило, как жители области справляются с плановым отключением горячей воды.





64 % опрошенных ответили, что у них индивидуальное отопление и проблем с отсутствием горячей воды у них не возникает.

18 % респондентов греют воду в кастрюлях. 9 % читателей «Бел.Ру» в это время закаляются – моются в холодной воде. Примечательно, что столько же опрошенных вообще отказываются на это время от водных процедур.

Никто из респондентов не выбрал в качестве выхода из ситуации поездку на море или вариант искупаться у друзей или родственников. Также никто не выставляет бутылки или другую тару на балкон, чтобы вода прогрелась на солнце.

В следующем опросе мы узнаем, чем жителям региона запомнился их Последний звонок.