Общество:

Владимир Путин: Досрочные выборы президента России возможны, но нецелесообразны

12:54
23 Декабря 2016
157
0

На большой пресс-конференции главы страны и журналистов был задан провокационный вопрос.

Американский журналист из Wall Street Journal задал президенту такой вопрос: «Возможны ли досрочные выборы президента в следующем году?».

Владимир Владимирович не растерялся и переспросил у иностранного гостя: «Какой страны?». Эта остроумная реакция президента вызвала бурную реакцию в зале.

Владимир Путин подчеркнул, что досрочные выборы возможны, но нецелесообразны.

Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:

23 Декабря 2016
Владимир Путин: Сельхозмашиностроение вытягивает промышленные показатели и уровень ВВП
23 Декабря 2016
Владимир Путин начал пресс-конференцию с рассказа о ситуации в экономике страны
23 Декабря 2016
Пресс-конференция Владимира Путина начинается


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

9522
На белгородском предприятии выясняется причина смерти сотрудницы в рабочее время
7209
Приговор Виктору Филатову может вынести Белгородский суд
3934
Цементный завод стоимостью почти 40 миллиардов рублей планируют построить в Белгородской области
3835
Евгений Савченко пригласил на белгородские предприятия харьковских специалистов
3369
Новый размер местных социальных выплат обнародован в Белгородской области
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика