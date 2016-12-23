Владимир Путин: Досрочные выборы президента России возможны, но нецелесообразны
На большой пресс-конференции главы страны и журналистов был задан провокационный вопрос.
Американский журналист из Wall Street Journal задал президенту такой вопрос: «Возможны ли досрочные выборы президента в следующем году?».
Владимир Владимирович не растерялся и переспросил у иностранного гостя: «Какой страны?». Эта остроумная реакция президента вызвала бурную реакцию в зале.
Владимир Путин подчеркнул, что досрочные выборы возможны, но нецелесообразны.