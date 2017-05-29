Владимир Путин объявил в России начало Десятилетия детства с 2018 года

17:58

Глава государства уже подписал соответствующий указ.

Десятилетием детства объявлены 2018-2027 годы. Как отмечается в документе, программа необходима для совершенствования государственной политики в сфере защиты детства с учётом результатов, достигнутых в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей.

По поручению президента России правительство страны в трёхмесячный срок утвердит план основных мероприятий до 2020 года.

Десятилетие детства обсуждалось и на заседании Координационного совета при президенте по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. Вице-премьер Ольга Голодец отметила, что новая программа является огромной ответственностью для правительства – мобилизовать силы и ресурсы государства для качественного обеспечения здоровья, образования и успешного развития каждого ребёнка в стране, цитирует чиновницу РИА «Новости».

Абсолютным приоритетом, по её словам, станут проекты по обеспечению школьными местами, а также решение вопросов ясельного обеспечения детей в возрасте до трёх лет.

Свои предложения подготовит и аппарат уполномоченного по правам ребёнка.

Впервые инициативу о Десятилетии детства озвучила летом 2016 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на первом заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, предложив добавить проекты поддержки детей в число приоритетных для страны.