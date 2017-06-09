Общество:

Владелица частного детсада в Белгороде заработала 250 тысяч рублей на фиктивном трудоустройстве инвалидов

17:08
09 Июня 2017
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Обман вскрылся в результате проверки образовательной организации.

40-летняя белгородка предоставляла в госучреждение поддельные документы о затратах на создание рабочих мест для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Согласно документам, на закупку оборудования для оснащения рабочих мест этой категории работников у хозяйки частного детского сада ушло более 250 тыс. рублей. Все затраченные средства женщине компенсировали.

Но проверка показала, что документы были поддельными и рабочие места в детском учреждении не созданы.

В настоящее время в отношении предпринимательницы возбуждены уголовные дела по ч. 2 и 3 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Ей грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областного УМВД.


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