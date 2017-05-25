Общество:

Владелец неисправного пассажирского автобуса поработает на государство в Белгородской области

15:18
25 Мая 2017
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Автобус выезжал на маршрут даже после того, как его собственник получил предупреждение и предостережение от прокуратуры.

ПАЗик перевозил пассажиров по маршруту 107-Т в Белгороде. Полицейские проверили техническое состояние автобуса и обнаружили серьёзные неисправности. В частности, это касалось установленного газового оборудования без необходимого сертификата, неправильно установленного оборудования для питания двигателя газовым топливом. По мнению специалистов, нарушения могли привести к взрыву газа.

В Октябрьском районном суде владельца транспортного средства приговорили к наказанию в виде 100 часов обязательных работ, передаёт пресс-служба ведомства.


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