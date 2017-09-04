Юный белгородец Виктор Лукинов участвует в телевизионном проекте «Ты супер! Танцы»
Он стал одним из 145 конкурсантов.
Телевизионный конкурсный проект «Ты супер! Танцы» на НТВ ориентирован на детей, оставшихся без родительской опеки.
Ведущий международного конкурса «Ты супер! Танцы» — заслуженный артист России, актёр и телеведущий Александр Олешко. Оценивают выступления танцоров: хореограф Егор Дружинин, ведущая солистка Большого театра Кристина Кретова, танцор Евгений Папунаишвили и актриса Анастасия Заворотнюк.
2 сентября на канале показали первый выпуск проекта. Его участником стал 13-летний Виктор Лукинов – воспитанник белгородского центра развития и социализации ребёнка «Южный». На суд жюри он представил спортивно-акробатический номер с элементами классического танца – пируэтами.
Своим выступлением юный танцор сорвал овации жюри и зала. Все четверо танцевальных судей остались довольны белгородцем. «Я поражена твоим номером. Твои руки сегодня были, как мелодия», – сказала балерина Кристина Кретова.
После своего выступления Виктор Лукинов передал привет своим сёстрам, бабушке и директору центра «Южный», а также своим друзьям.
Поддержать талантливого танцора можно здесь.
Отметим, белгородский танцор Виктор Лукинов – призёр областного конкурса «Созвездие», всероссийского конкурса «Созвездие-2016» в дуэте и в сольном исполнении, призёр «Кубка Белогорья», «Танцующего Белогорья», конкурсов «Танцы.RU» и «Танцы без правил».