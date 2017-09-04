Юный белгородец Виктор Лукинов участвует в телевизионном проекте «Ты супер! Танцы»

11:18

Он стал одним из 145 конкурсантов.

Телевизионный конкурсный проект «Ты супер! Танцы» на НТВ ориентирован на детей, оставшихся без родительской опеки.

Ведущий международного конкурса «Ты супер! Танцы» — заслуженный артист России, актёр и телеведущий Александр Олешко. Оценивают выступления танцоров: хореограф Егор Дружинин, ведущая солистка Большого театра Кристина Кретова, танцор Евгений Папунаишвили и актриса Анастасия Заворотнюк.

2 сентября на канале показали первый выпуск проекта. Его участником стал 13-летний Виктор Лукинов – воспитанник белгородского центра развития и социализации ребёнка «Южный». На суд жюри он представил спортивно-акробатический номер с элементами классического танца – пируэтами.





Своим выступлением юный танцор сорвал овации жюри и зала. Все четверо танцевальных судей остались довольны белгородцем. «Я поражена твоим номером. Твои руки сегодня были, как мелодия», – сказала балерина Кристина Кретова.

После своего выступления Виктор Лукинов передал привет своим сёстрам, бабушке и директору центра «Южный», а также своим друзьям.

Поддержать талантливого танцора можно здесь.

Отметим, белгородский танцор Виктор Лукинов – призёр областного конкурса «Созвездие», всероссийского конкурса «Созвездие-2016» в дуэте и в сольном исполнении, призёр «Кубка Белогорья», «Танцующего Белогорья», конкурсов «Танцы.RU» и «Танцы без правил».